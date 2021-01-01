Arda Kardeşler: VAR kayıtlarını dinleyin sus lan demedim

Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından Erdoğan Yeşilyurt'un "Hakem bize sus lan" diyor demesi MHK'da da büyük yankı uyandırdı. Arda Kardeşler ise "VAR kayıtlarını dinleyin" diyerek kendini savundu.

Köşe yazarı Ömer Faruk Ünal, Türkiye gazetesinde yer alan yazısında, Arda Kardeşler ve Erdoğan Yeşilyurt arasında geçtiği iddia edilen "Sus lan" konusunu gündeme getirdi.

ARDA KARDEŞLER VE ERDOĞAN YEŞİLYURT ARASINDAKİ DİYALOG

Arda Kardeşler'in şu anda Trabzonspor forması giyen kardeşi Erce Kardeşler ve Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt'un bir dönem Altınordu'da aynı takımda forma giydiğini belirten Ünal, Arda Kardeşler ve Erdoğan Yeşilyurt'un eskiye dayanan bir hukuku olduğuna değindi.

Öte yandan maç sonunda Arda Kardeşler'in futbolculara "Sus lan" şeklinde söylemde bulunduğunu söyleyen Erdoğan Yeşilyurt ve tecrübeli hakemin o dönemde yakın ilişkiler içinde olduğu belirtildi.

"VAR KAYITLARINI DİNLEYİN"

MHK'nın bu iddialar sonrasında çalkalandığı kaydedilirken, deneyimli hakemin ise "VAR kayıtlarını dinleyin, asla böyle bir şey demedim! Eğer doğru çıkarsa, her şeye hazırım." dediği öğrenildi.

Serdar Tatlı yönetimindeki MHK'nın, konuyla ilgili ne yapacağı ise merak ediliyor.