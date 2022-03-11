Petrol
112.32
2.73%
Euro
16.46
0.69%
Dolar
14.97
0.76%
Altın
958.55
0.69%
Borsa
2052
0.48%
Bitcoin
586.817
1.06%
BTXN Coin
38.58
1.15%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Arda Kardeşler ve Halil Umut Meler, maça çıkmama kararı aldı

    MHK'nin son hakem kararlarının ardından, Mete Kalkavan bu sezon maç yönetmek istemediğini bildirmişti. Kararın ardından Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler de görev almak istemediklerini bildirdiler.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 13:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arda Kardeşler ve Halil Umut Meler, maça çıkmama kararı aldı

    MHK'nin 12 hakemle ilgili aldığı kararın ardından bir büyük şok daha yaşandı. Deprem etkisi yaratan gelişme sonrası Mete Kalkavan, liste dışı kalmamasına karşın hakemliği bırakma kararı almıştı...

    Hürriyet'te yer alan alan habere göre; liste dışı kalan hakemlerle ilgili karar gündeme bomba gibi düşerken çok önemli bir gelişme daha yaşandı.

    FIFA kokartlı hakemlerimizde Halil Umut Meler, Arda Kardeşler'le birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek görev almak istemediklerini MHK'ya bildirdi.

    Arda Kardeşler ve Halil Umut Meler, maça çıkmama kararı aldı #1

    HAKEM EKSİKLİĞİNDEN ZORBAY KÜÇÜK’E MAÇ VERİLDİ

    Bu hafta içi Manchester'de City-Sporting maçını yöneten ve gelişmelerden haberdar olan hakem triosu, MHK'ye bu yönde talepte bulundu.

    Bu nedenle hakem sayısının azlığı nedeniyle geçen hafta ceza alması gereken Zorbay Küçük Başakşehir - Antalyaspor maçına atandı.

    Arda Kardeşler ve Halil Umut Meler, maça çıkmama kararı aldı #2

    2 MAÇI İADE ETTİLER

    Bu ikilinin iade ettiği maçlar ise Başakşehir - Antalyaspor ve Alanyaspor - Fenerbahçe mücadeleleri oldu. Kararın ardından Merkez Hakem Kurulu'nun tutumu merak konusu...

    UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İngiltere temsilcisi Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Portekiz'in Sporting CP takımını konuk ederken mücadeleyi Halil Umut Meler yönetmişti.

    Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan'ın üstlenirken, 4'üncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev yapmıştı.

    Arda Kardeşler ve Halil Umut Meler, maça çıkmama kararı aldı #3


    İlginizi Çekebilir

    3 yaşındaki çocuk ailesinin hayatını kurtardı
    3. Sayfa

    3 yaşındaki çocuk ailesinin hayatını kurtardı

    Che Guevera'yı infaz eden bölük çavuşu, hayatını kaybetti
    Gündem

    Che Guevera'yı infaz eden bölük çavuşu, hayatını kaybetti

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Görüş Bildir