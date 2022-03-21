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    Arda Kardeşler'e UEFA'dan görev

    FIFA Kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmalarında görev alacak.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 13:49
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    Arda Kardeşler'e UEFA'dan görev

    FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, 23-29 Mart'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 4. Grup müsabakalarında görev yapacak.

    YARDIMCILARI DA AÇIKLANDI

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, müsabakalarda Kardeşler'in yanı sıra FIFA kokartlı yardımcı hakem Ali Saygın Ögel'in de görev alacağı belirtildi.

    Arda Kardeşler e UEFA dan görev #1


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