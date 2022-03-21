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Arda Kardeşler'e UEFA'dan görev
FIFA Kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmalarında görev alacak.
- Haber Merkezi
- 21.03.2022 - 13:49
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, 23-29 Mart'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 4. Grup müsabakalarında görev yapacak.
YARDIMCILARI DA AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, müsabakalarda Kardeşler'in yanı sıra FIFA kokartlı yardımcı hakem Ali Saygın Ögel'in de görev alacağı belirtildi.