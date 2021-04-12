Arda Kızıldağ isyan etti: Hakem bizi tersliyor

Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Arda Kızıldağ, Ankaragücü maçı sonrası hakeme tepki gösterdi.

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kızıldağ, açıklamalarını sürdürürken tepki gösterdi.

"ADALET NEREDE?"

Mücadelenin orta hakemi Serkan Tokat için eleştiride bulunan Arda Kızıldağ, "Hakem arkadaşa bir şey diyoruz. Ters cevap veriyor. Bir şey diyoruz, bize cevap vermiyor. Onlar bir şey deyince hemen cevap veriyor. Tribün full. Böyle bir şey olamaz ya. Ben buna sığınmak istemiyorum. Adalet nerede? Adalet yok! Bir şey diyorum. Bana ters cevap veriyor. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.





"AİDİYET DUYGUM YÜKSEK"

Gençlerbirliği'ni ligde tutacaklarını söyleyen Kızıldağ, "İyi bir takımız. Son 4 haftadır iyi bir çıkıştaydık. Daha iyi olacağız. Pes etmeyeceğiz son ana kadar. Elimden geldiğince takıma katkı vermek istiyorum. Aidiyet duygum yüksek. Ben altyapıdan yetiştim. Bu takımı ligde tutacağız." dedi.