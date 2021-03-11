Arda, Marcao ve Taylan'dan Belhanda paylaşımı

Galatasaray'da bazı futbolcular, takımdan gönderilen Belhanda'yla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Galatasaray'da Faslı futbolcu Belhanda, Sivasspor maçı sonrası yönetimi eleştirdiği için dün takımdan kovulmuştu.

Verilen bu ani karar Belhanda'nın takım arkadaşlarını da üzdü.

Arda Turan, Marcao ve Taylan Antalyalı, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak 31 yaşındaki futbolcuya veda etti.

İşte o paylaşımlar:

ARDA: SENİNLE OYNAMAK ZEVKLİYDİ

"Galatasaray'a katkıların için teşekkürler. Ailenle birlikte sana şans, başarı ve mutluluklar diliyorum. Kısa süre bile olsa seninle oynamak zevkliydi."





MARCAO: TANRI SENİ VE AİLENİ KORUSUN

"Kardeşim Belhanda, seninle birlikte oynamak büyük bir zevkti. Sana bol şans biliyorum. Tanrı, seni ve aileni korusun."





TAYLAN: HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER KARDEŞİM

"Her şey için teşekkürler, her şey gönlünce olsun kardeşim."