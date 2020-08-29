Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Arda sahaya kaptan çıktı, Galatasaray kazandı

    Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçtaki tek gol Diagne'den geldi.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2020 - 11:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Arda sahaya kaptan çıktı, Galatasaray kazandı

    Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maça Galatasaray, Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Emre Kılınç, Ryan Babel, Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

    Arda sahaya kaptan çıktı, Galatasaray kazandı #1

    ARDA KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI

    Dokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a dönen Arda Turan, müsabakaya kaptan olarak çıktı.

    Sarı-kırmızılı ekip, müsabakanın ilk yarısını Diagne'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.

    Galatasaray, ikinci yarıya Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Adem Büyük, Oğulcan Çağlayan ve Radamel Falcao 11'i ile başladı.

    İkinci yarıda iki takım da skoru değiştiremedi ve karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

    Arda sahaya kaptan çıktı, Galatasaray kazandı #2

    Görüş Bildir