Eşi Aslıhan Doğan’ın Youtube kanalına konuk olan Arda Turan, “Galatasaray'a karşı kimsenin radikal bir farkı olamaz Türkiye'de.” dedi.

Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan, eşinin Youtube kanalına konuk olup geçmiş yıllarla ve özel hayatıyla ilgili bir çok şey anlattı.

"NE YAPTIM BİLİYOR MUSUNUZ"

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Turan, "Benim şampiyon olduğum dönemde mesela 2008'de şampiyon olduğumuzda şu an 18 yaşında olan çocuk o zaman 5 yaşındaydı. Kendi kendine diyor ki; "Arda ne yapmış Galatasaray'a".

"FENERBAHÇE'NİN YÜKSELİŞİNİ KESTİK"

Ne yaptım biliyor musunuz? 2008'de Fenerbahçe çok güçlüydü. Stadını yeni yapmıştı. Maddi olarak da çok güçlüydü. Aramızda maddi anlamda fark vardı.

Galatasaray'a karşı kimsenin radikal bir farkı olamaz Türkiye'de. 2008'de bir şampiyonluk alıp Fenerbahçe'nin yükselişini kestik." açıklamasını yaptı.

Arda Turan: 2008'de Fenerbahçe'nin yükselişini kestik İZLE

