Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.39
1.80%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 15 C
    Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol attı

    Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol attı

    Sivasspor deplasmanında Belhanda'nın asistiyle rakip ağları sarsan Arda Turan 9 yıl aranın ardından Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayla gol atmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2020 - 20:21
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 20:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu.

    9 YIL SONRA GELEN GOL

    Mücadelenin 48. dakikasında Belhanda'nın attığı pasla ceza sahasının solunda topla buluşan Arda Turan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderirken Galatasaray formasıyla tam 9 yıl sonra Süper Lig'de gol atma başarısı gösterdi.

    Tecrübeli futbolcu sarı-kırmızılı formayla son golünü 18 Nisan 2011'de Manisaspor deplasmanında kaydetmişti.

    Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol attı #1

    Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol attı #2

    Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol attı #3

    Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol attı #4

    Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol attı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir