- Haberler
- Futbol Haberleri
- Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol attı
Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol attı
Sivasspor deplasmanında Belhanda'nın asistiyle rakip ağları sarsan Arda Turan 9 yıl aranın ardından Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayla gol atmayı başardı.
- Haber Merkezi
- 08.11.2020 - 20:21
- Güncelleme : 08.11.2020 - 20:36
Galatasaray deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu.
9 YIL SONRA GELEN GOL
Mücadelenin 48. dakikasında Belhanda'nın attığı pasla ceza sahasının solunda topla buluşan Arda Turan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderirken Galatasaray formasıyla tam 9 yıl sonra Süper Lig'de gol atma başarısı gösterdi.
Tecrübeli futbolcu sarı-kırmızılı formayla son golünü 18 Nisan 2011'de Manisaspor deplasmanında kaydetmişti.