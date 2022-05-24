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    Arda Turan: Artık emekliyim

    Galatasaray'dan ayrılan Arda Turan, basın mensuplarına futbolu bırakacağını açıkladı.
    • 24.05.2022 - 10:24
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    Arda Turan: Artık emekliyim

    Galatasaray'la sözleşmesi biten Arda Turan, futbolu bırakacağının net sinyalini verdi.

    Oğluyla birlikte Bebek Parkı'nda görüntülenen tecrübeli oyuncu, basın mensuplarına, "Emekliliğin ilk gününü oğlum Hamza Arda ile geçiriyorum." diye konuştu.

    Teknik direktör olacak

    Jübile maçı yapıp yapmayacağıyla ilgili ise bilgi vermedi. Arda Turan'ın teknik adamlık kariyerine adım atması bekleniyor.

    Arda Turan: Artık emekliyim #1


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