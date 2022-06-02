Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, ayağıyla attığı basketle sosyal medyanın gündemine oturdu. İzleyenlerin aklına yıllar önce Sergen Yalçın'ın attığı ayakla basket geldi.

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren ve emekli olmayı ciddi ciddi düşünen Arda Turan, bu kez gündeme ayakla attığı klas basketle geldi.

Aldığı kilolar ve form düşüklüğüyle taraftarını üzen Arda, yerdeki topu ayağıyla basket potasına sokmayı başardı.

Arda Turan ayağıyla basket attı - İZLE



Sergen'in efsane videosu gündemde

Hatırlanacağı gibi 1997 yılında salonda gerçekleştirilen antrenmanda ayakla basket atan Sergen Yalçın, yeteneklerini sergilemişti.

Bu video, izleyenlerin aklına Sergen'in efsaneleşmiş ayak basketini getirdi.

Sergen Yalçın'ın ayağıyla attığı basket - İZLE