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Arda Turan baklava ikramını geri çevirdi

Arda Turan baklava ikramını geri çevirdi

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Gaziantep'te kendisini baklavayla karşılayan taraftarların ikramını, 'Ben bunu yersem kilo alırım' diyerek geri çevirdi.