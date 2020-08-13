Arda'dan Başakşehir itirafı

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada çarpıcı konulara değindi. Turan, "Başakşehir'i seçerek hata yaptım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda geri dönüş sürecini, hedeflerini ve pişmanlıklarını anlattı.

"BAŞAKŞEHİR TERCİHİM HATAYDI"

Başakşehir kararıyla ilgili konuşan Arda, "Bir anda kendimi, tekrardan ülkeye dönerek ispatlama ihtiyacı hissettim. Karar doğru mu, yanlış mı tartışılır. Annemin rahatsızlığı, burada olma isteğim bunu itti. Başakşehir'de hiçbir sıkıntı görmedim ama kariyerim için baktığımda doğru karar vermedim, hata yaptım." diyerek pişmanlığını dile getirdi.

"BENİ BİR TEK FATİH HOCA AFFEDER"

Fatih Terim ile aralarındaki buzların erimesini sağlayan hareketiyle ilgili de konuşan deneyimli futbolcu, "Fatih Hoca'dan bir özür dileyeceksem veya elini öpeceksem, bundan gocunmam, hatta gurur duyarım. Fatih Hoca bir şeye kırıldıysa, üzüldüyse, en doğru ortam, onun gönlünü alabilecek yer, orasıdır diye düşündüm. Evde de oturup konuşuyoruz ama orası, ilk buluşma için doğru yer diye hissettim ve çok etkilendim.

Sporculukla ilgili bir hata yapmadım. Eğer hatayı da affedebilecek biri varsa, o da Fatih Hoca'dır. ‘Biz seni affettik, affediyoruz.’ diyorlar. Kimseye bir şey yapmadım ki. Beni, Fatih Hoca affeder." ifadelerini kullandı.

"BİLAL AĞABEY BENİM EVİMDE OLAN BİRİYDİ"

Milli takım uçağında Gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasıyla ilgili de konuşan Arda, "Bilal ağabey benim evimde olan biriydi, hayatım boyunca en çok röportajı onunla yaptım. Bana bir telefon bile açmadan, bu kadar yakınken, ah bu paranın gözü kör olsun diye manşet attı. Primci, primci, primci... Ne paraymış ya! Bir telefon beklerdim. Ben kimseden 1 lira para istemedim, bugün de söylüyorum." dedi.

"MİLLİ FORMAYLA PARAYI ASLA BİR TUTMAM"

33 yaşındaki futbolcu sözlerine şöyle devam etti: "Ben milli formayla parayı yan yana koyacak bir insan değilim. Ben onu namus olarak üzerimde taşıdım. Ama bütün genele bakarsak, ne yapıyorsun Arda ya, öyle bir şey yapılır mı? Hatalıyım ama çok kırıldım. Çok kırıldım... Ve inşallah bu röportaj milat olur, bir daha geçmişi konuşmak istemiyorum. Herkese hakkımı helal ettim. Sadece Galatasaray'ı sevip, Fatih Hoca ile futbol oynayıp keyfini almak istiyorum."

2011'de Galatasaray'dan ayrılarak Atletico Madrid'in ordan da Barcelona'nın yolunu tutan Arda Turan, 9 yıl aranın ardından altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı camiaya döndüğünü duyurmuştu.