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    Arda Turan: Benim evimde olmaz

    Arda Turan: Benim evimde olmaz

    Derbide sarı-kırmızılılar'ın bir golünü atan Arda Turan yaptığı paylaşımda, "Benim evimde olmaz" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 10:44
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    Galatasaray derbide Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Sarı-Kırmızılıların gollerini Ryan Babel, Radamel Falcao ve sonradan oyuna giren Arda Turan attı.

    Galatasaray, bu galibiyetle puanını 78 yaptı ve lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını bitime 2 hafta kala 3'e indirdi.

    “BENİM EVİMDE OLMAZ”

    Maç sonrası Arda Turan'dan galibiyet paylaşımı geldi. 11 yıl sonra Süper Lig'de Beşiktaş'a gol atan Arda Turan sosyal medya hesabından sevinç fotoğraflarını paylaşırken, "Benim evimde olmaz" ifadesini kullandı.

    Arda Turan: Benim evimde olmaz #1

    Arda Turan: Benim evimde olmaz #2

    Arda Turan: Benim evimde olmaz #3

    Arda Turan: Benim evimde olmaz #4

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