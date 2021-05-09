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Arda Turan: Benim evimde olmaz

Arda Turan: Benim evimde olmaz

Derbide sarı-kırmızılılar'ın bir golünü atan Arda Turan yaptığı paylaşımda, "Benim evimde olmaz" ifadelerini kullandı.