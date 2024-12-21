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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 1-1 sona eren Eyüpspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendirirken stratejilerini anlatan Arda Turan, "Maximin'in oynamayacağını düşünerek Prince Ampem'i kullandık. Kostic'in ortalarını riske etmeye çalıştık çünkü Fenerbahçe bağlantı oyununu çok iyi oynuyordu Tadic ve Dzeko ile birlikte. Oraya yönlendirmek istedik. Alandan adama geçerken ortalarda sıkıntılar oldu ama bloğu iyi savunduk" dedi.

KIRMIZI KART POZİSYONUNA AÇIKLIK GETİRDİ

Kırmızı kart gördüğü pozisyona değinen Turan, "İlk yarının sonunda Caner'in suratına bir vurma var. Benim itirazım faule değil, 4. hakeme neden telsizden söylemiyorsunuz? Bunun sorulması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.,

"FENERBAHÇE'YE AZ POZİSYON VERDİK"

Takımının performansından memnun olduğunu belirten genç teknik adam, "Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktöre karşı mücadele vermek benim için çok iyi bir öğrenme fırsatı oldu. Fenerbahçe'ye az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Puan kaybettikleri diğer maçlarda çok pozisyon bulmuşlardı." dedi.

BERKE ÖZER’E ÖVGÜ

Kaleci Berke Özer'in performansına ayrı bir parantez açan Turan, "Berke'nin gelişiminden çok memnunum. Şu anda ülkenin en formda kalecisi olduğunu düşünüyorum. Ülkeye bir kaleci kazandırdığımızı düşünüyorum." sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

BEŞİKTAŞ İDDİALARINA YANIT

Son dönemde adı Beşiktaş ile anılan Arda Turan, bu konuda da açıklamalarda bulunarak, "Beşiktaş'a saygısızlık olur bunu burada konuşmak. Ben Eyüpspor'un teknik direktörüyüm. Hayatım boyunca Galatasaraylı olduğumu da söyledim zaten." diyerek söylentilere nokta koydu.