Arda Turan, Beşiktaş'tan teklif aldı mı?

Dün akşam katıldığı bir programda hayatına dair önemli açıklamalar yapan Arda Turan, kötü günler geçirdiği dönemde Beşiktaş’tan teklif aldığını söyledi.

Galatasaray'ın efsane ismi Arda Turan, geçtiğimiz sezon pek parlak bir dönem geçiremedi ve Fatih Terim'in ayrılışından sonra zor zamanları oldu.

Galatasaray'ı hep çok seven ve forma için savaşan Turan, formsuz halleriyle Fenerbahçe maçında tepki çekti.

Bu maçtan sonra sosyal medyada uzun süre gündem olan Arda Turan, futbol kariyerine farklı bir kulvarda devam edecek.

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Arda Turan, futbolu bırakmayı ve teknik direktör olmayı planladığını açıkladı.

"Beşiktaş'tan teklif aldım"

TV 100'de gelecek planlaması hakkında konuşan Arda, "Galatasaray'da oynayamayacağıma göre, eşimin ve ailemin rahat edeceği bir yerde olur, rahat edemeyeceği bir yerde oynamayı düşünmüyorum.

Süper Lig 'de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum. Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Ekibimi topluyorum." dedi.

Arda Turan ayrıca, kötü günler geçirdiği dönemde Beşiktaş’tan teklif aldığını söyledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın’a teşekkür eden Turan, "Sergen Yalçın'ı canım kadar severim. Benim sıkıntılar yaşadığım günlerimde bana telefon açtı, 'Beşiktaş'a gelmek ister misin?' dedi. Sergen ağabey hiç kimsenin sahip çıkmadığı kadar bana sahip çıktı" ifadelerini kullandı.