Petrol
114.28
0.04%
Euro
16.36
0.73%
Dolar
15.61
0.47%
Altın
918.75
0.00%
Borsa
2391
-1.18%
Bitcoin
481.002
2.42%
BTXN Coin
13.40
2.29%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Arda Turan: Bırakın Galatasaraylı gibi uyuyayım

    Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 3-2 yendiği maçın kadrosuna alınmayan Arda Turan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
    • 17.05.2022 - 08:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arda Turan: Bırakın Galatasaraylı gibi uyuyayım

    Futbolu bırakmaya hazırlanan ve Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmayan Arda Turan, Instagram'dan bir paylaşım yaptı.

    Arda Turan mesajında, “Yok kardeşim, ben 13 milyon euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim. Ben seni play-off’a bırakmadım. Ben seni 2008’de, senden 3 kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi. Ben Galatasaray’ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen? Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum. İzin verin.” ifadelerini kullandı.

    Arda Turan: Bırakın Galatasaraylı gibi uyuyayım #1

    Torrent'e tepki

    Bu mesajın ardından bazı taraftarlar Arda'yı desteklerken bazıları ise eleştirdi. Öte yandan Torrent'e de tepki vardı. Ali Sami Yen'e veda etmesi için kadroya alınması gerektiğini söyleyen kullanıcılar İspanyol teknik adamı eleştirdi.

    Kariyerinde Atletico Madrid ve Barcelona gibi dünya devleri olan milli futbolcu bu sezon 12 maça çıkarken sadece 1 asist yaptı.

    Arda Turan: Bırakın Galatasaraylı gibi uyuyayım #2


    İlginizi Çekebilir

    Yüksekova’da toz bulutu araçları çamura bürüdü
    Gündem

    Yüksekova’da toz bulutu araçları çamura bürüdü

    Hırvatistan'da, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği tartışması
    Dünya

    Hırvatistan'da, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği tartışması

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir