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Arda Turan: Biz başaracağız
Arda Turan, 2-2 biten Sivasspor maçı sonrası birlik olmaları durumunda mutlu sona ulaşacaklarını iddia etti.
- Haber Merkezi
- 08.03.2021 - 09:08
Galatasaray kaptanı Arda Turan, Sivasspor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaparak sarı-kırmızılı camiaya umut dağıttı.
"ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI"
Tecrübeli oyuncu, "Her başarı arkasında emek, mücadele, düştüğünüz yerden kalkma, inanç, gözyaşı , üzüntü ister ama en önemlisi hocamızın dediği gibi vazgeçmeme ister. Ben takım arkadaşlarıma inanıyorum. Biz başaracağız. Şimdi birlik olma zaman." dedi.