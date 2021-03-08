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    Arda Turan: Biz başaracağız

    Arda Turan, 2-2 biten Sivasspor maçı sonrası birlik olmaları durumunda mutlu sona ulaşacaklarını iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 09:08
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    Arda Turan: Biz başaracağız

    Galatasaray kaptanı Arda Turan, Sivasspor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaparak sarı-kırmızılı camiaya umut dağıttı.

    "ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI"

    Tecrübeli oyuncu, "Her başarı arkasında emek, mücadele, düştüğünüz yerden kalkma, inanç, gözyaşı , üzüntü ister ama en önemlisi hocamızın dediği gibi vazgeçmeme ister. Ben takım arkadaşlarıma inanıyorum. Biz başaracağız. Şimdi birlik olma zaman." dedi.

    Arda Turan: Biz başaracağız #1

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