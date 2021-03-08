Arda Turan: Biz başaracağız

Arda Turan, 2-2 biten Sivasspor maçı sonrası birlik olmaları durumunda mutlu sona ulaşacaklarını iddia etti.

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Sivasspor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaparak sarı-kırmızılı camiaya umut dağıttı.

"ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI"

Tecrübeli oyuncu, "Her başarı arkasında emek, mücadele, düştüğünüz yerden kalkma, inanç, gözyaşı , üzüntü ister ama en önemlisi hocamızın dediği gibi vazgeçmeme ister. Ben takım arkadaşlarıma inanıyorum. Biz başaracağız. Şimdi birlik olma zaman." dedi.