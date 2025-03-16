Arda Turan: Bizim için Avrupa’ya gitmek doğru mu bilmiyorum

İHA

Süper Lig'in 28. haftasında Eyüspor, konuk olduğu Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BUNDAN ASLA VAZGEÇMESİNLER"

Turan, şu şekilde konuştu:

Öncelikle buraya gelirken gördüklerinden bahsedeyim. Gerçekten Göztepe’den buraya geçerken o kadar güzel ki insanın futbola dair umutları artıyor. Bugün maça başladığımızda seyircinin hali, stadın hali o yüzden misafirperverlik için teşekkür ediyorum. 2 senedir çok iyi bir rekabet içindeyiz birbirimize zorluklar çıkartıyoruz ama Fair-Play’den iki taraf da ayrılmıyor. O yüzden Göztepe bu konuda Trabzonspor gibi birçok takıma örnek. Bundan asla vazgeçmesinler, biz de bu örneği bütün ülkeye yayalım.

"GÖZTEPE ÖN ALAN BASKISI YAPIYOR"

Göztepe’nin ön alan baskısı yapan bir takım olduğunu söyleyen Turan, şu ifadeleri kullandı:

Şiddetli baskı yapıyor. Biz de oyunu çeşitlendirerek her zamanki pas başlangıcımızı farklı yöne iterek onları zor durumda düşürmeye çalıştık. Zaman zaman pas yaptık, zaman zaman bekleri derine gönderdik. Kenarlarda tek oyuncular olduğu için zaman zaman da savunmanın arkasına doğru uzun toplar attık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarıya gelince de Ruben ve Umut Meraş'dan daha cesaretli oynamasını istemiştim. Oradan bir pozisyon bulduk. Bunu da gole çevirdik. Erken bir penaltı golüyle geriye düştük ama Göztepe, sahipsiz topta, ikili mücadelede iyi bir takım. Taçları, kornerleri çok etkili kullanan bir takım. O yüzden bu maç taktikten daha çok temas futbolda birebir dediğimiz futbolun temeline inen bir maçtı. Oyuncularım bugün buna hazırdı. Sonrasında 10 kişi kaldık. Kısa rotasyonla muhteşem mücadele ediyorlar. Onlar için söyleyebileceğim tek şey, onlarla gurur duyuyorum. Muhteşem iş yapıyorlar. Ligde kalma gibi bir hayalimiz vardı, süreklilik sağlamak için. Şimdi de başka bir hale doğru gidiyoruz. Bunu sağlayan oyuncularım. O yüzden onlarla gurur duyuyorum ve onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım böyle devam ederler.

"AVRUPA'YA EN HAZIR OLMAYAN BİZİZ"

Avrupa hattıyla ilgili de konuşan Arda Turan, sözlerini şöyle noktaladı: