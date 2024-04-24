Arda Turan: Diego Simeone için kendimi ateşe atarım Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Atletico Madrid döneminde teknik direktörlüğünü yapan Diego Simeone hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

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1. Lig'de bitime 5 hafta kala Eyüpspor'la Süper Lig'e yükselmeyi başaran ve teknik direktörlük kariyerinin ilk başarısını yakalayan Arda Turan, kariyerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

İstanbul temsilcisini tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran genç teknik adam, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un sorularını cevapladı.

"Önümüzdeki yıl Süper Lig'de oynamak benim için heyecan verici olacak"

Turan, sözlerine şu şekilde başladı:

Benim için çok özel. Önümüzdeki yıl Süper Lig'de oynamak benim için heyecan verici olacak. Maçtan önce oyunculara motivasyon konuşması yaptım. Al Pacino tarzı sözler söyledim. Diego Simeone bir toplantıda bize Al Pacino'nun 'Every Damn Sunday' filmindeki konuşmasını izletmişti. Çıktık ve maçı savaşarak kazandık.

"Uğruna kendimi ateşe atabileceğim adamlardan biri Simeone"

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone hakkında övgü dolu ifadelerde bulunan Arda Turan, şunları dedi:

Uğruna kendimi ateşe atabileceğim adamlardan biri. Filmi bize Kral Kupası finali öncesi Real Madrid'e karşı oynayacağımız maçta izletti. Maçta adeta savaştık ve kazandık. Beni her anlamda çok etkiledi. Ancak bir şeyler öğrendiğim çok kişi oldu. İki isim olarak Fatih Terim ve Luis Enrique diyebilirim. Oyunu bütün olarak görmeyi öğretti. O da benim gibi açık sözlü, tutkulu bir insan. Nefret edeceğiniz ya da seveceğiniz biri. İyi anlaşıyorduk ama çok kavga ettik.

"Unutulmaz yıllar geçirdim"

Atletico Madrid'de forma giydiği dönem hakkında Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

Sözleşmeyi gizli olarak arabanın içinde imzaladım. Unutulmaz yıllar geçirdim, olağanüstü bir kültür yarattık. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kazandık. En güçlü Real Madrid ve Barcelona karşısında La Liga'da şampiyon olduk. Daha ne isteyebilirim ki?

"Barcelona başka hikaye"

Barcelona kariyeri hakkında ise Turan, şu sözleri sarf etti:

Madrid'e geldiğimde Real'e bedava bile gitmeyeceğimi söyledim. Ama Barcelona başka hikaye. Onları izleyerek büyüdüm ve o seviyeye gelmeyi hayal ettim. Ağzınızı açık bırakan oyuncular vardı. Messi bir uzaylıydı, zor şeyleri basitçe yaparak şaşkınlık yaratırdı. Sevilla'ya karşı Süper Kupa finalinde iki gol atıp bir asist yaptım. Maçın adamı olunca ödülü almak için Messi'ye baktım, başıyla onay verdikten sonra ödülü aldım. O bakışla "Hak ettin" der gibiydi. Son baya güldük.

"En iyi takım arkadaşım Neymar"

"En iyi takım arkadaşın?" sorusuna Arda Turan, şu yanıtı verdi:

Kesinlikle Neymar. Ancak aynı zamada Pique, Jordi Alba, Diego Costa ve Griezmann.

"Toparlanmam uzun sürdü"

Arda Turan, en büyük hayal kırıklığını da itiraf etti ve şöyle konuştu:

2014 Şampiyonlar Ligi finali. Son dakikada kaybettik, toparlanmam uzun sürdü.

"Kendimi Avrupa'ya açmak istiyorum"

"Gelecekte kendini nerede görüyorsun?" sorusu karşısında Arda Turan şu cevabı verdi: