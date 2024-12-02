Arda Turan, Dünya Futbol Zirvesi'ne katıldı

AA & Ensonhaber

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi’nde "Elit Futbolculuktan Teknik Direktörlüğe Geçiş: Uyum ve Liderlik Yolculuğu" adlı panele katıldı.

Arda Turan, burada çok önemli açıklamalara imza attı.

"BİREYSEL HEDEFLER ÇOK ÖNEMLİ"

Turan, sözlerine şöyle başladı:

Bireysel hedefler çok önemli ama bu spor, grup halinde bir şeyler başardığınızda sizi bireysel başarıya götürüyor.

"DEVİR DEĞİŞTİ"

Genç futbolcularla iletişimin önemine değinen Arda Turan, şu şekilde konuştu:

Devir değişti. Onların özel alanlarına saygı duymalısınız.

"OYUNCUNUN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Elit futbolculuk hakkında konuşan Turan, şu değerlendirmede bulundu:

Oyuncunun kendini tanıması çok önemli. Oyuncuda aradığım en temel özellik budur.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK BAŞKA BİR MESLEK"

Arda Turan, futbolculuktan teknik direktörlüğe geçişi hakkında ise şu yorumu yaptı:

Teknik direktörlüğe sıfırdan başladığım yeni bir meslek olarak bakmam lazımdı. Futbolculuğu, oradaki egoyu ve hissiyatları bir kenara bırakmam lazımdı. Bu başka bir meslek. Eskiden 24’ten biriydim. Artık 24 kişiye bakan biriyim. O yüzden ilk kural egomu bir kenara bırakmak. İkinci kural oyuncuların bana futbol kariyerimden dolayı gösterdiği saygıyı bilgi ve antrenman metoduyla ispatlamaktı çünkü artık oyuncular çok zeki. Yeni mesleğim tam bir dersti. ilk 5 maçı kazanamadım ama hayatta inandığım bir şey var. Başarısızken de doğrularda ısrar etmelisiniz. ‘Diego Simeone’nin defansı, Luis Enrique’nin hücumu’ söylem muhteşem ama ya uygulama. Doğrularda ısrar ederek sabrederek çok tekrar ederek kıymetli oluyor ve başarı geliyor.

"BİR TÜRK ÇOCUĞU OLARAK ZOR BİR COĞRAFYADA YETİŞTİK"

Gelecekteki hayalleri hakkında konuşan Turan, şunları dedi:

İnsanların ve basının baskısı hayallerinizi saklamanız gerektiğini hissettiriyor. Korkuyorsunuz söylemekten. Sen bunu yapabilirsin diye düşünecekler mi? Benim için en kötüsü hayallerin elinden alınması. Bir Türk çocuğu olarak zor bir coğrafyada yetiştik. Burada hayallerimizi söylemek çok iddialı gelebiliyor. Hayallerimizi bile kısıtlayıp tepki koyuyorlar.

"ÇOCUKLARA HAYALLERİNİ SÖYLEME ŞANSI VERELİM"

"Oyunu sevmekten uzağız. Futbolda mutlu bir şekilde başarılı olmak istiyorum. En büyük hayalim Türk halkının bu oyunla mutlu olmasını sağlamak." ifadelerini kullanan Arda Turan, sözlerini şöyle tamamladı: