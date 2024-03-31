Arda Turan, en iyi 11'ini belirledi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolculuk döneminde birlikte oynadığı en iyi 11'i belirledi.

ensonhaber.com

27 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 64 puanla liderlik koltuğunda oturan ve Süper Lig yolunda ciddi bir avantajı elinde bulunduran Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, en iyi 11'ini seçti.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formalarını giyen eski futbolcu, birlikte oynadığı futbolculardan kurulu ilk 11'i açıkladı.

İspanyol basınından Marca'ya konuşan Arda Turan, belirlediği ilk 11'ine yalnızca Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giydiği isimleri dahil etti.

İşte Arda Turan'ın oynadığı en iyi 11:

Thibaut Courtois

Dani Alves

Gerard Pique

Diego Godin

Filipe Luis

Sergio Busquets

Koke

Andres Iniesta

Neymar

Lionel Messi

David Villa