Arda Turan, en iyi 11'ini belirledi

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27 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 64 puanla liderlik koltuğunda oturan ve Süper Lig yolunda ciddi bir avantajı elinde bulunduran Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, en iyi 11'ini seçti.
Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formalarını giyen eski futbolcu, birlikte oynadığı futbolculardan kurulu ilk 11'i açıkladı.
İspanyol basınından Marca'ya konuşan Arda Turan, belirlediği ilk 11'ine yalnızca Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giydiği isimleri dahil etti.
İşte Arda Turan'ın oynadığı en iyi 11:
Thibaut Courtois
Dani Alves
Gerard Pique
Diego Godin
Filipe Luis
Sergio Busquets
Koke
Andres Iniesta
Neymar
Lionel Messi
David Villa
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