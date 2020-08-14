Arda Turan: Falcao'nun ne yapacağını TV'de bile biliyorum

Arda Turan: Falcao'nun ne yapacağını TV'de bile biliyorum

Sarı-kırmızılı camiaya yeniden dönen Arda Turan, Falcao ile geçmişte iyi bir uyuma sahipti. İkilinin eski günlerini anımsayan Galatasaraylı taraftarlar heyecanlandı.

Arda Turan, Galatasaray'a 10 yıl sonra geri dönerken Radamel Falcao ile de 7 yıl sonra yeniden buluştu.

2011-12 ile 2012-13 sezonlarında Atletico Madrid'de birlikte forma giyen ikili, İspanyol temsilcisinde iki Avrupa Kupası kaldırmıştı.

Arda Turan, geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Falcao'yla uyumlarına dikkat çekti.

Tecrübeli futbolcu "Falcao'nun ne yapacağını televizyonda izlerken bile biliyorum" derken bu demeç sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandırdı. Akıllara ikilinin İspanya günleri geldi.

ASİSTLERİN YÜZDE 45'İ FALCAO'YA

Arda ile Falcao 2011-12 ile 2012-13 sezonlarında birlikte forma giyerken Arda Turan söz konusu iki sezonda 20 golün hazırlayıcısı oldu.

Milli yıldızın yaptığı bu asistlerin yüzde 45'i Falcao'yaydı! 2011-12 sezonunda 12 asisti bulunan Arda, Falcao'ya 5 gol attırırdı. Tecrübeli futbolcu 12-13 sezonunda ise 8 asist yaparken Kolombiyalı yıldıza 4 servis yaptı.