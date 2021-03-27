Arda Turan: Fatih Hoca için maçları kazanalım

PFDK tarafından Fatih Terim'e verilen 2 maçlık ceza kaptan Arda Turan başta olmak üzere takımdaki tüm futbolcuları motive etti.

Cuma günü gerçekleştirilen idmanda kaptan Arda Turan takım arkadaşlarıyla kısa bir motivasyon konuşması yaptı.

"HOCAMIZ İÇİN..."

Tecrübeli oyuncu, Terim'in yokluğunu aratmamaları gerektiğini söylerken, "Bu yolda ona verilecek en güzel moral, alacağımız galibiyetlerdir. O nedenle hocamız için bu maçları kazanalım." dedi.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'siz Hatay ve Karagümrük maçlarına çıkacak.





NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın 90+3'te yediği golle Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybettiği maçın son anlarında iki takımın yedek kulübeleri birbirine girmiş, gol sonrası yaşanan tartışmada çok sinirlenen Fatih Terim güçlükle sakinleştirilmişti.

Sert diyalogların yaşandığı o tartışmaya tribünde bulunan bazı Rizeli yöneticilerin de dahil olmasıyla Fatih Terim adeta çileden çıkmıştı.

Yedek kulübesindeki oyuncular, dördüncü hakem ve yardımcıların araya girmesiyle Terim kendi yedek kulübesinde döndürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala, Rizespor maçındaki "hakaretleri" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve 2 maç ceza almıştı.



