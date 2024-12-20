Arda Turan, Fenerbahçe maçında kırmızı gördü

Haber Merkezi

Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Eyüpspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise ortalık karıştı.

ARDA TURAN, KIRMIZI GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin maçın 45+4. dakikasında En-Nesyri ile bulduğu galibiyet golünün ardından itirazlarda bulunan Arda Turan, maçın hakemi hakemi Emre Kargın tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

EYÜPSPOR CEPHESİ FAUL BEKLEDİ

Arda Turan ve Eyüpsporlu oyuncular, En-Nesyri'nin golü öncesi İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulunmuştu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

DEVRE ARASI TARTIŞMA YAŞANDI

Devre düdüğünün ardından En-Nesyri ile Ruben Vezo arasında gerginlik yaşandı.

Daha sonra bazı oyuncular da tartışmaya dahil oldu ancak araya giren futbolcular ile birlikte gerginlik sona erdi.