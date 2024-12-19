Arda Turan, Fenerbahçe'yi yenmek istiyor: Rakibin tüm maçlarını izledi

Haber Merkezi

Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor, güçlü rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

Ligde çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 26 puan toplayarak 4. sırada yer alan Eyüpspor, sahasında kritik bir sınav verecek.

Teknik direktör Arda Turan ise Fenerbahçe'yi yenmek için ek mesai yapıyor. Sarı-lacivertlilerin tüm maçlarını izleyen ve taktiksel açıkları bulmaya çalışan genç çalıştırıcının tesislerde de uzun süre geçirdiği de gelen haberler arasında.

4 İSİM YOK

Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis'in, Fenerbahçe karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Eflatun-sarılı ekipte sakatlıklar teknik heyetin planlarını zora sokuyor.

