Arda Turan futbolu bırakıyor mu? Duygusal açıklamasıyla kafa karıştırdı!

Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan, futbola devam edip etmeyeceğiyle ilgili kendisine yöneltilen soruya duygusal bir yanıt verdi. Peki Arda Turan futbolu bırakıyor mu? İşte yanıtı..

Başakşehir'e transfer olduğundan beri düşüşte olan Arda Turan'ın futbola veda etmeye hazırlandğı iddia edilmişti.

Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan ile birlikte Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı takımda ikinci dönemini geçiren Turan, futbola devam edip etmeyeceğiyle ilgili kendisine yöneltilen soruya duygusal bir yanıt verdi.

Galatasaray sevdasından vazgeçemeyen 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu geleceğiyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Hayranları, yaptığı açıklamayla kafaları karıştıran Arda Turan'ın futbolu ne zaman bırakacağını ve nasıl ilerleyeceğini merak ediyor.

Peki Arda Turan futbolu bırakıyor mu, yeni mesleği ne olacak? İşte Arda Turan'ın açıklamaları...

Arda Turan futbolu bırakacak mı?

Arda Turan, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Futbolu bırakıyor muyum bırakmıyor muyum bilmiyorum. Eşim de bana sordu, 'Oturup konuşacağız.' dedim. Belki bırakıyorumdur belki bırakmıyorumdur. Geriye dönüp baktığımda, Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına, herkese sonuna kadar hakkımı helal ediyorum. Çünkü üzüntüsüyle, sıkıntısıyla zor bir yolculuktu ama çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı olduğunu ve her zaman bunu gösterdiğini anlatan Arda, "İnsanlar benim Galatasaraylılığımı anlatmama izin vermesinler. Böyle bir şeye gerek yok. Ben Galatasaraylıyım ve hayatım boyunca her davranışımda bunu gösterdim." diye konuştu.

Kendisi için veda yapılmamasına sevindiğini vurgulayan Arda, "Çünkü buna dayanamayabilirdim. Özel bir şey olsun da istemedim." şeklinde görüş belirtti.

Arda Turan'ın yeni mesleği ne olacak?

Futbol hayatını noktaladıktan sonra teknik direktör olmayı düşünüp düşünmediğiyle ilgi Arda, "Bir gün oynadığım takımların başına geçmek isterim." ifadesini kullandı.