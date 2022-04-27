Arda Turan futbolu bırakıyor mu, yeni mesleği ne olacak?

Arda Turan futbolu bırakıyor mu, yeni mesleği ne olacak?

Galatasay'da ikinci dönemini geçiren 35 yaşındaki Arda Turan'ın futbolu ne zaman bırakacağı ve nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Peki, Arda Turan futbolu bırakıyor mu, yeni mesleği ne olacak?

Fatih Terim ile arasındaki sorunları düzelten ve yeniden Galatasaray'a dönen Arda Turan, eski günlerine geri dönemedi.

Terim ayrıldıktan sonra süre alamayan ve kilo aldığı görülen Arda Turan, Fenerbahçe derbisinden sonra dikkatleri iyice üzerine çekti.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile kıyaslanan ve sosyal medyada linç yiyen Arda Turan, Galatasaray sevdasından ise vazgeçmiyor.

35 yaşında ve 2 çocuk babası olan Arda Turan'ın futbolu ne zaman ve nerede bırakacağı gündeme geldi.

Galatasaray'ı bekleyen bir seçim var ve yeni başkanın Arda Turan'la devam edip etmeyeceği bir muamma...

Yıldız ismin ise Galatasaray sevgisinden dolayı kulübünden ayrılmak istemediği ve futbolu burada bırakmak istediği biliniyor.

Peki, Arda Turan futbolu bırakıyor mu, yeni mesleği ne olacak? İşte yanıtı...

Arda Turan futbolu bırakacak mı?

Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Arda Turan, kilolaları nedeniyle tartışma konusu oldu. Forma şansı bulmakta zorlanan Turan, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra futboldan kopmamaya karar verdi.

Ajansspor'un haberine göre; Arda Turan futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktör olacak. Deneyimli orta saha oyuncusu şimdiden çalışmalara başladı ve ekibini oluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı.