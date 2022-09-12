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    Arda Turan futbolu bıraktı

    Arda Turan futbolu bıraktı

    En son Galatasaray'da forma giyen Arda Turan futbolu bıraktığını açıkladı.
    • 12.09.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 16:21
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    Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da istenilen performansı gösteremeyen Arda Turan, eleştirilerin odağı haline gelmişti.

    Kadroda düşünülmeyen deneyimli oyuncu, futbolu bırakmak için "Ailemle oturup karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

    Yıldız oyuncunun eşi Aslıhan Doğan'ın YouTube kanalında veda videosu yayınlandı.

    Arda Turan futbolu bıraktı #1

    "Saha kenarında görüşünceye dek"

    Bu video ile Arda Turan futbolu bıraktığını açıkladı. Deneyimli oyuncu video kapanışında, "Yeniden hazırım. Mücadele etmeye, kazanmaya ve kaybetmeye... Çünkü yaşamak budur. Futbolun içinde, saha kenarında, yeniden görüşünceye dek... Oyun devam ediyor." idadelerini kullandı.

    Arda Turan futbolu bıraktı #2


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