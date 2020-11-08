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    Arda Turan, gözyaşlarını tutamadı

    Arda Turan, gözyaşlarını tutamadı

    Sivasspor karşısında bir golle takımına katkıda bulunan Arda Turan, maç sonu açıklamalarında gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2020 - 21:47
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 21:55
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    Süper Lig'de 8. hafta Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.

    BELHANDA VE ARDA ATTI

    Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Younes Belhanda ve 48. dakikada Arda Turan attı.

    Sarı-kırmızılılarda eleştirilen Belhanda, ikinci golde de asist yaparken, Arda Turan, 18 Nisan 2011'den sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü Sivasspor deplasmanında attı.

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Galatasaray formasıyla 9 sene sonra ilk golünü atan Arda Turan, maç sonu açıklamalarda bulundu.

    Açıklamalarda bulunan Turan, "Çok uzun zaman oldu, zor günler yaşamıştım. O yüzden insan bazen garip hissediyor. Bu günlük bu kadar yeter, sonra konuşuruz" diyerek gözyaşları içinde röportaja devam edemedi.

    Arda Turan, gözyaşlarını tutamadı VİDEO

    Arda Turan, gözyaşlarını tutamadı #1

    Arda Turan, gözyaşlarını tutamadı #2Görüntüler Bein Sports'dan alınmıştır

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