Sivasspor karşısında bir golle takımına katkıda bulunan Arda Turan, maç sonu açıklamalarında gözyaşlarını tutamadı.

Süper Lig'de 8. hafta Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.

BELHANDA VE ARDA ATTI

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Younes Belhanda ve 48. dakikada Arda Turan attı.

Sarı-kırmızılılarda eleştirilen Belhanda, ikinci golde de asist yaparken, Arda Turan, 18 Nisan 2011'den sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü Sivasspor deplasmanında attı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Galatasaray formasıyla 9 sene sonra ilk golünü atan Arda Turan, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarda bulunan Turan, "Çok uzun zaman oldu, zor günler yaşamıştım. O yüzden insan bazen garip hissediyor. Bu günlük bu kadar yeter, sonra konuşuruz" diyerek gözyaşları içinde röportaja devam edemedi.

Arda Turan, gözyaşlarını tutamadı VİDEO

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Görüntüler Bein Sports'dan alınmıştır