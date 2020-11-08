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Arda Turan, gözyaşlarını tutamadı
- Haber Merkezi
- 08.11.2020 - 21:47
- Güncelleme : 08.11.2020 - 21:55
Süper Lig'de 8. hafta Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.
BELHANDA VE ARDA ATTI
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Younes Belhanda ve 48. dakikada Arda Turan attı.
Sarı-kırmızılılarda eleştirilen Belhanda, ikinci golde de asist yaparken, Arda Turan, 18 Nisan 2011'den sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü Sivasspor deplasmanında attı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Galatasaray formasıyla 9 sene sonra ilk golünü atan Arda Turan, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarda bulunan Turan, "Çok uzun zaman oldu, zor günler yaşamıştım. O yüzden insan bazen garip hissediyor. Bu günlük bu kadar yeter, sonra konuşuruz" diyerek gözyaşları içinde röportaja devam edemedi.
Arda Turan, gözyaşlarını tutamadı VİDEO
Görüntüler Bein Sports'dan alınmıştır