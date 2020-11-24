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    Arda Turan hastaneden taburcu edildi

    Arda Turan hastaneden taburcu edildi

    Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan Arda Turan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 13:57
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 14:05
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    Kralspor.com/Özel Haber

    Koronavirüse yakalanan isimlerin artması üzerine Kayserispor karşılaşmasına birçok eksikle çıkan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'a kaptan Arda Turan'dan iyi haber geldi.

    TABURCU EDİLDİ

    17 Kasım'da ateşi 39'a kadar çıkan ve hastanede tedavi altına alınan 33 yaşındaki futbolcunun, aradan geçen 1 haftalık süreçte toparlandığı ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

    Arda Turan hastaneden taburcu edildi #1

    YARIN TEST YAPILACAK

    Evinde dinlenmeye çekilen Arda'nın, yarın kulüp tarafından teste sokulacağı ve sonucun negatif çıkması halinde hafta sonu Rizespor ile oynanacak maçın kadrosuna alınacağı belirtildi.

    Arda Turan hastaneden taburcu edildi #2

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