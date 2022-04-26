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    Arda Turan hoca oluyor

    Arda Turan hoca oluyor

    Kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımlar olan Arda Turan, tecrübesini artık saha dışından aktarma kararı aldı. Yıldız futbolcu, teknik ekibini kurmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 15:44
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    Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan, kariyeriyle ilgili kararını verdi.

    Arda, futbol hayatına nokta koyduktan sonra yeni bir serüvene imza atacak. CV'sinde Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüpler bulunan Arda Turan, futboldan kopmayacak.

    Deneyimli futbolcunun, ilerleyen yaşı ve formsuzluğunu da göz önünde bulundurarak futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi.

    Kariyerinde birçok başarılı teknik adamla çalışan Arda Turan'ın, bu bilgisini saha dışından yeni jenerasyona aktarmak istediği de gelen haberler arasında.

    Arda Turan hoca oluyor #1

    Birçok teknik adamla çalıştı

    Arda'nın şu ana kadar kulüp takımların da çalıştığı teknik adamların listesi şu şekilde: Ersun Yanal, Eric Gerets, Karl-Heinz Feldkamp, Michael Skibbe, Cevat Güler, Bülent Korkmaz, Hagi, Frank Rijkaard, Diego Simeone, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Abdullah Avcı, Okan Buruk, Fatih Terim, Domenec Torrent.

    Arda Turan hoca oluyor #2


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