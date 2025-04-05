Arda Turan için Shakhtar Donetsk açıklaması

Süper Lig'de Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan için öğrencisi Taras Stepanenko'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Ukrayna'da yayın yapan BurBuzz adlı YouTube kanalına konuşan Stepanenko, Arda Turan ve Shakhtar Donetsk iddiaları hakkında konuştu.
"İMZA ATARSA ÇOK MUTLU OLURUM"
35 yaşındaki futbolcu, şu sözleri sarf etti:
Arda Turan ile ilgili Shakhtar Donetsk haberlerini gördüm ama kendisine bunu sormadım. Eğer Shakhtar'a imza atarsa çok mutlu olurum. Arda Turan, harika bir insan. Avrupa'nın en iyi takımlarında oynayan genç bir antrenör, neden olmasın?
"NEDEN DENEMESİNLER?"
Açıklamalarına devam eden Stepanenko, şu ifadeleri kullandı:
Fonseca ve De Zerbi de Shakhtar'da çalıştı. Onlar da genç antrenörler ve ilk adımlarını çok büyük olmayan takımlarda attılar. Neden Türkiye'de Avrupa mücadelesi veren bir takımın teknik direktörünü denemesinler?
"MUHTEMELEN ARDA TURAN LİSTELERİNDEDİR"
Stepanenko, son olarak, "Shakhtar Donetsk'e Arda Turan'a dikkat etmelerini öneriyor musun?" sorusunun ardından, şunları dedi:
Evet, tabii ki. Eğer haberler çıktıysa muhtemelen Arda Turan listelerindedir.
ARDA TURAN'IN PUAN ORTALAMASI
Eyüpspor'un başında 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Arda Turan, İstanbul ekibinin başında çıktığı 76 maçta 1.84 puan ortalaması yakaladı.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, bu sezon ligde 28 maç sonunda topladığı 44 puanla beşinci sırada yer alıyor.
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