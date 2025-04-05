Arda Turan için Shakhtar Donetsk açıklaması

Süper Lig'de Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan için öğrencisi Taras Stepanenko'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Ukrayna'da yayın yapan BurBuzz adlı YouTube kanalına konuşan Stepanenko, Arda Turan ve Shakhtar Donetsk iddiaları hakkında konuştu.

"İMZA ATARSA ÇOK MUTLU OLURUM"

35 yaşındaki futbolcu, şu sözleri sarf etti:

Arda Turan ile ilgili Shakhtar Donetsk haberlerini gördüm ama kendisine bunu sormadım. Eğer Shakhtar'a imza atarsa çok mutlu olurum. Arda Turan, harika bir insan. Avrupa'nın en iyi takımlarında oynayan genç bir antrenör, neden olmasın?