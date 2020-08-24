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    Arda Turan kilo verdi

    Arda Turan kilo verdi

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takımın en hırslı isimlerinden biri olan Arda Turan, antrenmanlardaki fiziksel performans testlerini başarıyla geçti.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 11:29
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    Arda Turan kilo verdi

    Çalışmalara Florya'da devam eden Galatasaray'da, yeni transfer Arda Turan'ın azmi teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

    Bireysel çalışmalarla 75 kiloya kadar inen tecrübeli futbolcunun, Atletico Madrid'de oynadığı dönemdeki yağ oranına ulaştığı kaydedildi.

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    YENİ KAPTAN

    Teknik direktör Fatih Terim'in en çok güvendiği isimlerden biri olan 33 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda kaptanlık pazubandını da takacağı öğrenildi.

    Arda'yı sol kanatta oynatmayı planlayan Terim'in, zaman zaman forvet arkasında da görev verebileceği belirtildi.

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