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Arda Turan kilo verdi

Arda Turan kilo verdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takımın en hırslı isimlerinden biri olan Arda Turan, antrenmanlardaki fiziksel performans testlerini başarıyla geçti.