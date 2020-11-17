Arda Turan: Koronavirüs testim pozitif çıktı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, bu sabah 3 futbolcusunun koronavirüs testin pozitif çıktığını duyurmuştu.

"KORONAVİRÜS TESTİM POZİTİF ÇIKTI"

Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamasının ardından Arda Turan'dan bir paylaşım geldi.

Galatasaray kaptanı, bu 3 isimden birinin kendisi olduğunu belirtti.

Sarı-kırmızılı futbolcu, "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere." dedi.

GALATASARAY 3 YENİ VAKA AÇIKLAMIŞTI

Sarı-kırmızılı kulüp, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'in ardından 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

"Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid 19 vaka sayımız 5 olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."