Arda Turan: Koronavirüsün şakası yok

Koronavirüsü atlatan Arda Turan, hastalık sürecinden bahsetti. Tecrübeli oyuncu, "Bu işin şakası yok, herkes dikkat etmeli" dedi.

Ryan Babel, kendi YouTube kanalından bir video yayınlarken koronavirüs günlerinde neler hissettiğini açıkladı.

Babel, ayrıca kendisi gibi koronavirüse yakalanan takım arkadaşları Arda Turan ve Younes Belhanda'yla da konuştu.

Koronavirüs test sonuçları negatife dönen futbolcular, ayrı olarak idmanlarını sürdürürken Ryan Babel, beraber idman yaptığı Arda Turan'a dönerken ''Korona takımı döndü! Değil mi Arda? Arda, Okan, Younes burada. Geri döndük!'' sözlerini kullandı.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Hollandalı futbolcu, ardından ''Arda, koronayken ne hissettin?'' diye sorarken Arda Turan'ın cevabı ''İlk 4-5 gün çok kötüydü. Çok ateşim vardı. Şu an iyiyim ama çok şükür. Herkesin dikkat etmesi lazım. Hijyen, maske, mesafe çok önemli. Bu işin şakası yok. Önlemleri önce kendimiz alırsak çok daha iyi olur.'' şeklinde oldu.

"TAT VE KOKU ALAMIYORDUM"

Younes Belhanda ise ''Şu an iyiyim, Covid gitti! 14 gün antrenman yapamadım. Evde kaldım sürekli. Yemek yiyip uyudum. 7 ve 10-11. günler arasında hiçbir şey hissetmiyordum. Tat ve koku alamıyordum. Şimdi geçti ama, tekrar iyi hissediyorum.'' dedi.

"KONDİSYONUMU TEKRAR KAZANMAM GEREKECEK"

Babel, videosunu ''Evde kalamamak, temiz hava alamamak, pozitifken yapmamız gereken bu. İzolasyon. Hem kendini hem başkalarını korumalıyız. Tekrar takım arkadaşlarımla buluştuğum için mutluyum. Kondisyonumu tekrar kazanmam gerekecek.'' diyerek tamamladı.