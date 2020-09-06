Arda Turan: Ligin başlaması için sabırsızlanıyorum

Uzun bir aranın ardından Galatasaray'a dönen ve performansı yükselişe geçen Arda Turan, "Fatih Hoca'mın ve bana inananların yüzünü kara çıkarmayacağım" dedi.

Galatasaray'ın geçtiğimiz akşam Türk Telekom'da oynadığı son hazırlık maçı olan Hatayspor mücadelesinde sahaya kaptan olarak çıkan Arda, hem ortaya koyduğu performansla beğeni aldı hem de dokuz yıl sonra tekrar giydiği sarı-kırmızılı formayla gol atmayı başardı.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'de sadece 12 resmi maçta forma giyen Arda'nın Galatasaray'a faydalı olup olmayacağı tartışma konusu.

Hatayspor maçında gösterdiği iyi performansla Fatih Terim'in yüzünü güldüren tecrübeli futbolcu sezon öncesi kampında hırsıyla dikkat çekti.

"LİG İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Performansının yeni sezonda nasıl olacağı merak konusu olan Arda, "Eksiklerimi kapatıp çok daha iyi olacağım. Amacım sezon boyunca istikrarlı bir grafik sergileyip takımıma katkı sağlamak. Galatasaray'da olmayı, bu formayı giymeyi çok özlemişim. Fatih Hoca'mın ve bana inananların yüzünü kara çıkarmayacağım. Ligin başlaması için sabırsızlanıyorum" diyerek taraftarlarına umut verdi.