Arda Turan maç sonu apar topar ülkeyi terk etti! Suudi Arabistan sürprizi...

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Galatasaray karşılaşmasının ardından Dünya Futbol Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a hareket etti.

Ali Sami Yen'de oynanan mücadelede Eyüpspor ile Galatasaray, 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Çekişmeli geçen karşılaşmada puanlar paylaşılırken, maç sonrası gözler teknik direktör Arda Turan'a çevrildi.

MAÇTAN SONRA ÖZEL JETLE YOLA ÇIKTI

Arda Turan, maçın hemen ardından bavulunu toplayarak havalimanına geçti. Kendisi için hazırlanan özel jetle Suudi Arabistan'a iniş yapan Turan, Arap yetkililer tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Karşılamaya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, genç teknik adamın zirvede konuşmacı olacağı açıklandı.

ZİRVEDE KONUŞACAK

Arda Turan, Suudi Arabistan'da düzenlenen zirvede, "Elit Futbolculuktan Teknik Direktörlüğe Geçiş: Uyum ve Liderlik Yolculuğu" başlıklı panelde deneyimlerini paylaşacak.

Zirvede futbol dünyasından birçok önemli isim yer alırken, Turan'ın konuşması şimdiden büyük ilgi topladı.