Arda Turan oğluyla birlikte Florya'da

Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan, pazar gününü oğlu Hamza ile birlikte Florya'da geçirdi.

İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona'da oynadıktan sonra Başakşehir'e ordan da altyapısından yetiştiği Galatasaray'a dönen Arda Turan bu sezon özverisiyle dikkat çekiyor.

HAMZA İLE BİRLİKTE FLORYA'DA

Tatil günlerini de çalışarak geçiren tecrübeli futbolcu pazar gününü oğlu Hamza ile birlikte Florya'da geçirdi.

Deneyimli isim mutlu anlarını sosyal medya hesabından da paylaştı.