Arda Turan: Okan Buruk başımıza bela oldu, o kadar rekor kırılır mı? Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran genç çalıştırıcı Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un başarısını överek "Okan Buruk başımıza bela oldu, o kadar rekor kırılır mı?" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan ve geçtiğimiz haftalarda İstanbul temsilcisini tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkartmayı başaran Arda Turan, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Teknik direktörlük kariyerine iyi bir başlangıç yapan Turan, Galatasaray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk ve futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz hakkında konuştu.

37 yaşındaki teknik adam, A Milli Takım ile ilgili görüşlerini belirtirken, Panathinaikos'ta görev yapan Fatih Terim ve kariyerine Real Madrid'de devam eden Arda Güler hakkında da yorum yaptı.

"Başımıza dert oldu Okan abi"

Okan Buruk'un başarısını takdir eden Arda Turan, şu sözleri sarf etti:

Başımıza dert oldu Okan abi. (Gülerek) Bu kadar rekor kırılacaksa bize ne bırakacak? Arada laflıyoruz tabii abi-kardeşiz sonuçta beraber şampiyonluk yaşadık sonra hocalığımı yaptı. Okan Buruk çıtayı uzaya çıkarttı. Belki Avrupa için bize bir şeyler bırakır.

"Gururunu yaşıyorum abileri olarak"

Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'la ilgili değerlendirme yapan Turan, şunları dedi:

Kerem ve Barış kadroya girmiyorken ikisini karşıma alıp ‘ikiniz de 30-40 milyon euro edersiniz yeter ki doğru oynayın topu kaybetmeyin’ dedim… Bugün onun haklı gururunu yaşıyorum abileri olarak.

"Fatih hoca bir yolunu bulur"

Fatih Terim hakkında da konuşan Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

Fatih Hoca hayatın her anında bu meydan okumaların en iyi şekilde üstesinden gelecek karaktere sahip. Her şeyden önce bu bilgi ve tecrübeye sahip. Çok önemli bir meydan okuma yaptı. Muhtemeldir ki şampiyon olacaktır, hoca bir yolunu bulur.

"Arda Güler'i rahat bırakın"

Arda Güler'in durumuyla ilgili görüşünü paylaşan genç çalıştırıcı, şöyle konuştu:

Şunu bilmemiz lazım, Arda Güler 19 yaşında ve hepimizin umudu. Önünde muhteşem bir 17-18 sene var. Boş Bernabeu’da karşıdan karşıya geçemezsin ayakların titrer. O yüzden Arda Güler’i rahat bırakın, muhteşem bir oyuncu.

"Muhteşem bir takıma sahibiz"

Arda Turan, A Milli Takım ile ilgili de şunları dedi: