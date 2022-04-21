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    Arda Turan, oynamadan kazandı

    Galatasaray formasıyla bu sezon sadece 289 dakika süre alan Arda Turan, 35 maç kaçırmasına rağmen 8 milyon TL kazandı.
    • 21.04.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 13:52
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    Arda Turan, oynamadan kazandı

    Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Galatasaray, sahasında küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maçta yedekler arasında yer alan Arda Turan, konuşulmaya devam ediyor.

    Bu sezon sakatlıklardan ötürü formasından uzun süre ayrı kalan Arda, Fenerbahçe maçının son dakikalarında oyuna dahil oldu. Torrent'in son dakikalarda şans verdiği Arda Turan, sarı-lacivertliler karşısında etkili olamazken görüntüsü dikkat çekiciydi.

    Arda Turan, oynamadan kazandı #1

    Kilolu hali tepki topladı

    Sosyal medyada Arda'nın oyuna alınmasını eleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar, 35 yaşındaki oyuncunun aldığı kilolara ve beyazlayan sakallarına dikkat çekti. Yıldız oyuncunun eski formunun çok uzağında kaldığı yorumları yapılırken kilo aldığı yönünde paylaşımlar yapıldı.

    Arda Turan, oynamadan kazandı #2

    35 maç kaçırdı

    Arda Turan, 2020'nin yazında geri döndüğü Galatasaray'da bir türlü isteneni veremedi. Sezon başından bu yana sergilediği başarısız performans ile tepki çeken tecrübeli oyuncu, bu sezon sakatlığı yüzünden tam 35 maçı kaçırdı.

    Bu sezon yalnızca 1 asistlik bir performans sergileyen Arda Turan'ın, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan deneyimli oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

    Arda Turan, oynamadan kazandı #3(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

    8 milyon TL kazandı

    Star gazetesinin haberine göre; sakatlıklardan bir türlü belini doğrultamayan ve yalnızca 289 dakika süre alan Arda Turan'ın, Galatasaray'a faturası ise ağır oldu.

    Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla aldığı kısa sürede de beklentilerin altında kaldı. Başarısız performansı ile sık sık tartışma konusu olan Arda Turan'ın Galatasaray'a maliyeti ise yıllık 8 milyon TL oldu.


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