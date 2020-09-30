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    Arda Turan, Rangers maçı kadrosundan çıkarıldı

    Sarı kırmızılılar, Arda Turan'ın gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle Rangers maçı için kafilesinde yer almayacağını açıkladı.
    • İHA
    • 30.09.2020 - 00:30
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    Arda Turan, Rangers maçı kadrosundan çıkarıldı

    Galatasaray'da Glasgow Rangers maçı öncesi, koronavirüs testi negatif, çekilen akciğer tomografisi de temiz olan Arda Turan'ın, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle Rangers maçı için kafilesinde yer almayacağını açıklandı.

    Sarı-kırmızılılar ayrıca takıma yapılan koronavirüs testlerinin hepsinin negatif olduğunu duyurdu.

    GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

    Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah (29 Eylül Salı) yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.

    Covid-19 PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek olan kafilemizde yer almayacaktır" denildi.

    Arda Turan, Rangers maçı kadrosundan çıkarıldı #1

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