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    Arda Turan sakatlığını atlattı

    Arda Turan sakatlığını atlattı

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan çalışmalara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 16:29
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    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalması yaptığı bildirildi.

    Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik çalışmaların yapıldığı çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

    Arda Turan sakatlığını atlattı #1

    ARDA TURAN GERİ DÖNDÜ

    Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle idmanlara çıkmayan Arda Turan'ın tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıkları kapsamında yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile maç yapacak.

    Arda Turan sakatlığını atlattı #2

    Arda Turan sakatlığını atlattı #3

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