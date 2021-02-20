Arda Turan: Sezon sonu mutlu sona ulaşacağız

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Alanyaspor maçı ve şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, GS TV'ye konuştu.

Turan, bu gidişatı sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyon olacaklarını söyledi.

"ŞANSIMIZ TUTMUYOR"

Arda Turan, Alanyaspor maçıyla ilgili olarak, "Elimizden geldiğince iyi hazırlanıp, maçta iyi mücadele edip, liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Maç maç gidiyoruz. Alanyaspor maçı başka bir final. Bu sene şansımız Alanyaspor'a tutmuyor. Ancak en iyi oyunlarımızdan birini oynayarak kazanmak istiyoruz." dedi.

"MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ"

Takımdaki ortam ve şampiyonlukla ilgili konuşan Turan "Güzel bir aile olduk. Kimse kendini as ya da yedek olarak hissetmiyor, bu çok önemliydi. Biz saha içine bakıyoruz. Sahadaki gücümüzü biliyoruz ve rakiplerimizi de bu şekilde yeneceğimizi düşünüyoruz. Çok iyi bir arkadaşlık var, sezon sonuna kadar böyle gidecek ve mutlu sona ulaşacağız." ifadelerini kullandı.