Arda Turan: Söz veriyorum Hırvatistan'a gideceğim

Galatasaray'ın tecrübeli ismi Arda Turan, Hajduk Split maçının ardından Hırvat basınına konuştu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hajduk Split'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Arda Turan, Hırvat muhabir Mirta Surjak'a konuştu.

"SİSTEME BAĞLI KALDILAR"

Hajduk Split'i değerlendiren Arda Turan, "İyi oynadılar gerçekten, onları tebrik ediyorum. Genç takımlar, sisteme bağlı kaldılar. Gelecek için umut veren bir takım. Biz turu geçtiğimiz için mutluyuz, elimizden geleni yapacağız." dedi.

"HIRVATİSTAN'A GİDECEĞİM"

Hırvatistan'da kendisini seven büyük bir fan kitlesi olduğu belirtilen tecrübeli oyuncu, "Hırvatistan'a hiç gitmedim ama inşallah güzel günlerde bulunuruz. Söz veriyorum, Hırvatistan'a gideceğim." ifadelerini kullandı.