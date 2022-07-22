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Arda Turan tatilin tadını çıkarıyor
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve kariyeriyle ilgili henüz net kararını vermeyen Arda Turan'ın tatil paylaşımı gündem oldu.
- 22.07.2022 - 14:30
- Güncelleme : 22.07.2022 - 14:46
Sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi sona eren ve futbola devam edip etmeyeceği merak konusu olan Arda Turan, yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Geçen sezon Fatih Terim'le yollar ayrıldıktan sonra deneyimli teknik adamla birlikte fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Arda Turan, Domenec Torrent tarafından çoğu maçta kadroya alınmamıştı.
Geleceğiyle ilgili henüz net kararını vermeyen Arda, soluğu tatilde aldı. Muğla Selimiye'de tatilin keyfini çıkaran Arda'ya kalabalık arkadaş grubu eşlik etti.
Arda Turan tatilin tadını çıkarıyor İZLE
Denizaltı motoruyla derinlere daldı
Tekneden kendini suyun maviliğine bırakan ünlü isim, deniz altında yaptığı şovu takipçileriyle paylaştı.
Denizaltı motoruyla kendini suyun içine bırakan Turan, sosyal medyada gündem oldu.