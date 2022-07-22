Haberler

Futbol Haberleri

Arda Turan tatilin tadını çıkarıyor

Arda Turan tatilin tadını çıkarıyor

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve kariyeriyle ilgili henüz net kararını vermeyen Arda Turan'ın tatil paylaşımı gündem oldu.