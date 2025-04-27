Arda Turan: Toparlanmak için elimizden geleni yapacağız

Haber Merkezi

Eyüpspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray’a 5-1 mağlup oldu.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'a yenildikleri maçın ardından konuştu.

"TOPARLANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Arda Turan, şunları dedi:

Uzun zaman sonra çalışmadığımız kadar duran top çalıştık. Galatasaray çok etkili bir takım duran toplarda. Duran topla çok maç çözmüşlerdir. Oyun olarak da güçlüler. İkinci yarıya fena başlamadık ama ilk yarıdan sonra... Futbolda böyle günler var. Galatasaray'a karşı daha rekabetçi bir oyun isterdik ama bu olmadı. Böyle maçlardan sonra zor ama buraya gelerek üzüntümüzü belli etmek istedik. Avrupa için hala şansımız var, oyuncularımın sonuna kadar kovalamaları gerekiyor. Bugünkü oyun zor ama nasıl oynadığımızı hatırlamamız gerekiyor. Bunun için tekrar uğraşacağız. Bizim için kolay bir süreç değil ama toparlanmak için elimizden geleni yapacağız.

"BUGÜNLER ÖZEL GÜNLER"

Taraftarın oyuna tepkisi hakkında konuşan Turan, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarlara ve oyunculara her zaman şunu söylüyorum; Eyüpspor, 50 puanda. Bugünler özel günler. Bunların keyfini çıkartmak lazım. Sahanın içine bakmak lazım. Tepkiler sanırım bizimle ilgili, oyunla ilgili değildi. Biz güzellikler için buradayız. Bugün bunu başaramadık. Kendi adımıza üzgünüz. Böyle mağlubiyetlerden sonra reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Hedefsiz kalmamamız gerekiyor. Yaptığımız şey, çok özel bir şey. Oyun olarak bugün hiçbir şeyden memnun değilim.

"ÖNÜMÜZE BAKMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Maçın ardından düzenlen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, şu şekilde konuştu:

Galatasaray'ı, Okan hocayı tebrik ediyorum. Yaptıkları iş muhteşem. Oyun olarak maçın başında istediğimiz şeyleri yapamadık. Sadece savunma yaparak bitiremeyeceğimizi düşünüyorduk. Daha fazla tehdit etmemiz lazımdı. Maalesef üstünlük sağlayamadık. Oyunu kurmada zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Maçta kötü durumda değildik. Duran toptan 29. gollerini attılar. Etkili ortalar yapıyorlar. Bunu da çalışmıştık. Galatasaray'ın bize göre daha fazla motivasyonu vardı. İkinci yarıya iyi başladık. Kırılma hamleleri vardı. Sonrasında konsantrasyonumuz dağıldı. Çok üzgünüz. Daha güzel maç izlettirmek istedik. Bunun için çok iyi hazırlandık. Bizim içinde bulunduğumuz şartlar bu kadar bizi motive ediyor. Çok iyi durumda değiliz. Takım halinde sahaya konsantre olmakta zorlanıyoruz. Lideri olarak bunu çözmeye çalışacağız. Futbol böyle kayıplar var. Bir an önce toparlanıp, önümüze bakmaya çalışacağız.

"DAHA İYİ OYUN OYNAMAK İSTERDİM"

Oyuncularının ellerinden geleni yaptığını ifade eden Turan, şu şekilde konuştu:

Benim için üzücü bir skor, daha iyi oyun oynamak isterdim. Futbolda kazanmak da, kaybetme de var.

"BURASI MUTLU BİR AİLE"

Gelecek sezonki planlarının sorulması üzerine Arda Turan, şu şekilde konuştu:

Burada mutluyuz. Burası mutlu bir aile. Burasının finansmanını ben sağlamıyorum. Başkanımız ve asbaşkanımız karar verecek. Onların belirleyeceği yol haritasıyla ilerlemek zorundayız. Benim işim saha içi. Benim bugün üzüntüm, inşa ettiğimiz muhteşem bir oyun vardı. Bütün seneyi herkesten fazla koşarak geçirdik. Taktiksel olarak bir şeyler yapamaya çalışıyoruz. Barcelona'nın, City'nin yaptığını burada Türkiye'ye evrilmiş haliyle yapmaya çalışıyoruz. Kolay bir şey değil. Yaptığımız şey çok kıymetli. Üzüntüm yaptığımız şeyleri gösterememek oldu.

"BEN YORULDUM"

Oyunu güzelleştirmenin önemine değinen Turan, şu ifadeleri kullandı:

Saha içini konuşmak lazım. Saha içine bakmadığımız sürece mart, nisan, mayıs ayında Avrupa maçı göremeyeceğiz. Hayal ettiğimiz şey daha iyi oyun, statlar, zeminler olmalı. Oyuna bakmalıyız. Oyun iyi olduktan sonra Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi kim yenebilir, şu anki kadrolarıyla. Beşiktaş, Trabzonspor da buna dahil. Oyun içine bakmak daha keyifli ve eğlenceli olacaktır. Yorulduk, sıkıldık. Ben yoruldum.

"OYUNUN KEYFİNİ ALMAYA ÇALIŞSINLAR"

UEFA Gençlik Ligi'nde Barcelona ile final oynayacak Trabzonspor U19 Takımı için ise, şunları dedi: