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    Arda Turan, tribünlerden özür diledi

    Arda Turan, tribünlerden özür diledi

    Galatasaray'da Arda Turan, Giresunspor mağlubiyetinin ardından tribünlere giderek özür diledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2022 - 21:54
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 21:59
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    Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Giresunspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

    Maçın ardından taraftarlar yönetime, Fatih Terim'e ve oyunculara tepki gösterdi.

    TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

    Tepkinin ardından Arda Turan soyunma odasından çıkıp tribünlere gitti.

    Taraftarların önüne giden Arda Turan, sarı-kırmızılı destekçilerden özür diledi.

    Arda Turan, tribünlerden özür diledi #1

    Arda Turan, tribünlerden özür diledi #2

    Arda Turan, tribünlerden özür diledi #3


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