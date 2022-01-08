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- Arda Turan, tribünlerden özür diledi
Arda Turan, tribünlerden özür diledi
Galatasaray'da Arda Turan, Giresunspor mağlubiyetinin ardından tribünlere giderek özür diledi.
- Haber Merkezi
- 08.01.2022 - 21:54
- Güncelleme : 08.01.2022 - 21:59
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Giresunspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçın ardından taraftarlar yönetime, Fatih Terim'e ve oyunculara tepki gösterdi.
TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ
Tepkinin ardından Arda Turan soyunma odasından çıkıp tribünlere gitti.
Taraftarların önüne giden Arda Turan, sarı-kırmızılı destekçilerden özür diledi.