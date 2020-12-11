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    Arda Turan Türkiye Kupası'nda görev alacak

    Koronavirüs nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Arda Turan, form tutması amacıyla salı günü oynanacak olan Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de olacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 13:53
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 14:10
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    Arda Turan Türkiye Kupası'nda görev alacak

    Süper Lig'de bu haftayı maç yapmadan geçecek olan Galatasaray, kupada salı günü Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maça odaklanırken kaptan Arda Turan'ın, form tutması için bu mücadelede görev alması bekleniyor.

    KUPADA GÖREV ALACAK

    Koronavirüs testleri negatife dönmesine rağmen Hatayspor maçında oynayamayan Arda Turan'ın, Darıca sınavında 11'de başlaması sürpriz sayılmayacak.

    Arda Turan Türkiye Kupası nda görev alacak #1

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