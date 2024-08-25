Arda Turan, üç puanın sevincini Fatih Terim'le paylaştı Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Sivasspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyet sonrasında sevincini Fatih Terim'le paylaştı.

Haber Merkezi

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor, Süper Lig'ib 3. haftasında konuk olduğu zorlu Sivas deplasmanından üç puanla ayrılmayı başardı.

Arda Turan'ın öğrencileri, Bülent Uygun öndeliğindeki Sivasspor'u 9. dakikada Ahmed Kutucu'nun muhteşem golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla 7 puana yükselen Eyüpspor maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor ise 4 puanda kaldı.

ARDA TURAN'DAN SÜPRİZ PAYLAŞIM

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan ise sürpriz bir paylaşım geldi.

Genç teknik adam, Sivasspor galibiyetin ardından Fatih Terim'le yaptığı görüşmeden ekran görüntüsünü paylaştı.

"HAYIR DUASINI DA ALDIK HOCAMIN"

Arda Turan bu paylaşımına, "Hayır duasını da aldık hocam." ifadelerini yazdı.

Turan bu paylaşımına kalp ve nazar boncuğu emojileri de ekledi.