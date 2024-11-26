Arda Turan ve Volkan Demirel, PFDK'ya gönderildi

Haber Merkezi
Süper Lig'den 8 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig'in 13. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Hatayspor, Kayserispor, Beşiktaş, Rizespor, Göztepe, Fenerbahçe, Eyüpspor ve Bodrum FK'nin disipline gönderildiği belirtildi.
ARDA TURAN VE VOLKAN DEMİREL PFDK'DA
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın talimatlara aykırı hareketi, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in sportmenliğe aykırı hareketi ve Rizesporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic'in de kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
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