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Arda Turan ve Volkan Demirel, PFDK'ya gönderildi

Arda Turan ve Volkan Demirel, PFDK'ya gönderildi Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.